Gemor over vroege tijdstip huldiging Ajax

Ajax viert de 4-1 overwinning op FC Utrecht. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Op sociale media wordt geklaagd over het tijdstip van de eventuele huldiging donderdag van Ajax. De gemeente laat die om 16.00 uur beginnen, maar dat is veel supporters in het verkeerde keelgat geschoten. „Wij verdienen beter”, luidt de kritiek.