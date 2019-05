Zes doden bij aanval op kerk in Burkina Faso

Tientallen gewapende mannen stormden de kerk binnen en openden het vuur op de katholieke kerkgangers in het plaatsje Dablo. Lokale bronnen spreken over twintig tot dertig aanslagplegers. Over eventuele gewonden is niets bekend.

