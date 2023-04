Premium Het beste van De Telegraaf

Prostituees willen legalisering van hun bedrijfstak Thaise sekswerkers zijn uitbuiting beu; ’Wij zijn ook moeders’

Door Annelie Langerak Kopieer naar clipboard

Sekswerkers in Patong. Achter hun lach gaat vaak veel ellende schuil. Ⓒ foto Telegraaf

Bangkok - De seksindustrie in Thailand genereert enorme inkomsten, maar sekswerkers hebben geen rechten of bescherming. Ze zijn jaren van misbruik, uitbuiting en afpersing zat. Nu de verkiezingen in het land naderen, voeren oppositiepartijen en organisaties van sekswerkers campagne voor een nieuwe wet om prostitutie te legaliseren.