’Corona vastgesteld bij basisschoolleerling in Drenthe’

Dat meldt RTV Drenthe. De GGD heeft een bron- en contactonderzoek gedaan.

Ouders van de kinderen werden donderdagavond per mail op de hoogte gebracht. Daarin werd in een bijlage een brief van de GGD toegevoegd waarin uitleg wordt gegeven.

Vanwege een studiedag zijn de kinderen vandaag vrij. „Dat geeft ons de ruimte om alles heel goed op een rijtje te zetten. Van de GGD mogen we gewoon open blijven, maar we houden de ontwikkelingen zeer scherp in de gaten”, vertelt directeur Rita Lorkeers aan de regionale omroep.