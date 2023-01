Gegevens frequente reizigers mogelijk op straat na hack KLM en Air France

De dieven wisten onder meer naam en contactgegevens, recente transacties en de hoeveelheid airmiles die iemand op zijn account heeft staan te bemachtigen. De vliegtuigmaatschappijen stellen tegenover hun klanten dat er geen betaalgegevens of creditcardnummers zijn gelekt. Met Flying Blue kunnen reizigers sparen voor kortingen op vliegreizen en betere stoelen.

In het bericht aan Flying Blue-deelnemers wordt niet vermeld of zij punten zijn kwijtgeraakt of er gegevens zijn gewijzigd, maar op Twitter laat het bedrijf weten dat dit niet het geval is. De aanval zou op tijd zijn geblokkeerd.

De vliegtuigmaatschappijen laten aan het Parool weten dat zij de privacyautoriteiten in Frankrijk en Nederland op de hoogte hebben gesteld. Ze willen niet zeggen hoeveel klanten er zijn gedupeerd. De toegang tot het account van de getroffenen is geblokkeerd. Het is voor die personen dus niet mogelijk om een ander wachtwoord in te stellen.