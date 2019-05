FNV voert pensioendruk op

Het is voor de FNV ondenkbaar om de eisen voor de AOW-leeftijd en zware beroepen even te laten rusten. Ⓒ DIJKSTRA BV

Amsterdam - Het kabinet heeft nog precies zeven weken om met miljarden euro’s over de brug te komen voor AOW en zware beroepen. Lukt dat niet, dan heeft vakbond FNV geen enkel vertrouwen meer in deze regering en zit een pensioenakkoord er helemaal niet meer in.