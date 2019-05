Milieuzones boetemotor

De afgelopen jaren is voor miljoenen euro’s aan boetes binnengehaald, met name in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, blijkt uit onderzoek van De Telegraaf.

De stad met de meest recente en strenge milieuzone, Arnhem, schreef in de maand april maar liefst dertienhonderd boetes uit, met een totale waarde van 123.500 euro. Maar steden waar de zones al langer bestaan, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, weten al langer hoe lucratief de zones zijn.

In een paar jaar tijd werd via hun milieuzones meer dan 10 miljoen euro aan boetegeld in de schatkist gestort. Ook andere gemeenten hebben milieuzones, maar vaak voor een beperkte groep voertuigen als vrachtverkeer of bromfietsen. Bij elkaar leverden alle milieuzones voor meer dan 11 miljoen euro aan bekeuringen op.

ANWB en RAI Vereniging vragen zich af hoe het kan dat zoveel automobilisten op de bon geslingerd worden.

„We zijn vooral benieuwd naar de analyse van de cijfers”, reageert ANWB. Belangenvereniging voor de auto-industrie RAI Vereniging stelt dat de chaos aan regels debet is aan het prentenfestijn.