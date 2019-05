Meerdere schoten op auto in Rotterdam

Ter plaatse trof de poltie een kogelinslag aan in de geparkeerde auto en hulzen. Bij het schietincident raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de toedracht en het motief.

Nog geen uur na de schietpartij kreeg de brandweer een melding van een brandende auto op de Jalonstraat in Rotterdam Zuid, zo’n 1,5 kilometer van het schietincident. De volledig uitgbrande Volkwagen Golf had valse kenttekenplaten. De politie onderzoekt of er een verband bestaat tussen beide incidenten.