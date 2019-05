OM vervolgt vader ontvoerde meisje Insiya

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

Insiya is na de ontvoering door haar vader meegenomen naar India, waar beiden nog steeds verblijven. Vorig jaar oktober hield de rechtbank in Amsterdam het proces tegen de zes verdachten aan om nog een ultieme poging te ondernemen H. te horen als getuige. Dat is niet gelukt. De advocaten van de verdachten willen dat het nogmaals wordt geprobeerd, omdat de zaak niet kan worden afgedaan zonder een verklaring van H., de vermoedelijke organisator van de ontvoering.

Het OM wil dat de zaak wordt afgedaan. Als de rechtbank uitspraak heeft gedaan in de zaak tegen de zes verdachten, wil het OM H. dagvaarden. Hij zal in dat geval bij verstek worden berecht; dat hij naar Nederland zou komen, is uitgesloten.

Insiya werd op 29 september 2016 met geweld uit het huis van haar oma in Amsterdam weggehaald en vervolgens aan haar vader overgedragen.

De rechtbank beraadt zich over de vraag of de zaak opnieuw moet worden aangehouden.

De vader, Shehzad H. zou de organisator van de kidnap zijn. H. geldt als verdachte, maar de kans dat hij ook wordt berecht lijkt nihil. Pogingen hem te horen, als verdachte dan wel als getuige, liepen erder op niets uit. De rechtbank begon vorig jaar oktober aan de behandeling van de zaak tegen zijn zes medeverdachten. Om nog een allerlaatste poging te wagen H. als getuige te kunnen ondervragen, stelde de rechtbank de afronding van de zaak uit tot deze week. Ook die laatste poging mislukte echter.

Uit de behandeling van de feiten vorig jaar bleek dat de ontvoering een grondig voorbereide operatie is geweest.

De rechtbank heeft de hele week voor de zaak uitgetrokken. De strafeisen van het Openbaar Ministerie worden woensdag verwacht.

