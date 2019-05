Neergeschoten Argentijnse politicus aan verwondingen overleden

Op beelden van bewakingscamera’s is te zien hoe de parlementariër wordt neergeschoten. Ⓒ AFP

BUENOS AIRES - De Argentijnse parlementariër die onlangs voor het parlementsgebouw in Buenos Aires werd neergeschoten is overleden. Hector Olivares (61) bezweek zondag aan zijn verwondingen die hij bij de schietpartij had opgelopen, meldt persbureau Telam.