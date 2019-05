Het wordt prachtweer deze week

En hoewel de temperatuur niet hoog is, maximaal 20 graden later in de week, is er nu al een waarschuwing dat je goed moet smeren. De zonkracht loopt op tot zes en dat betekent dat je met een lichte huid al in een kwartier kan verbranden, zo voorspelt Weeronline.

Vandaag begint nog frisjes met een maximum van twaalf graden, maar later in de week loopt het verder op. De windkracht is maximaal vier, zodat het ook niet koud aanvoelt.

Helaas voor iedereen die in het weekend vrij is: de kans op regen neemt dan weer flink toe, hoewel de temperatuur op zaterdag en zondag wel oploopt tot een graad of 21. De dagen daarna wordt ook regen voorspeld.