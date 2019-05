’Nepnieuws uit Sint-Petersburg over MH17’

Dat meldt De Groene Amsterdammer op basis van een eigen analyse. Aanvankelijk werd gemeld dat het om 1400 Russische Twitter-berichten zou gaan. Ze zijn verstuurd door medewerkers van een trollenfabriek in Sint-Petersburg.

De tweets zijn volgens het weekblad grotendeels Russisch en bieden inzicht in een even centraal gecoördineerd als kortstondig informatie-offensief. Vanuit een kantoorpand in een buitenwijk van Sint-Petersburg mengen honderden medewerkers zich dag in, dag uit in online discussies. Het is hun taak om gesprekken op de spits te drijven en tweespalt te zaaien.

Tijdens deze grootschalige desinformatiecampagne moesten Russische trollen de wereld ervan overtuigen dat Oekraïne het MH17-toestel van Malaysia Airlines in juli 2014 neerschoot als provocatie. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven.