Loterij-miljonairs bedrogen de boel

De Engelse Amanda Nuttall en haar man Jonathan leefden jaren het jetsetleven. Ze kochten dikke Bentleys, gingen op vakantie in een privéjet naar Cannes en Dubai, shopten het luxe warenhuis Harrods zo’n beetje leeg en en gaven enorme bedragen uit aan een duur huis.

Hun drie kinderen volgden voor 40.000 euro per jaar een privéschool. Ook werd het luxe en prijswinnende The White Horse hotel gekocht.

Bekijk ook: Briefjes van 50 euro op de mat

Het begon uiteindelijk wel op te vallen dat ze veel meer uitgaven dan ze in 2008 gewonnen konden hebben, zo schrijft The Sunday Times.

Witwassen

Uit een acht jaar durend politie-onderzoek bleek dat man Jonathan enorme bedragen crimineel geld aan het witwassen was door net te doen alsof het van het loterijgeld kwam.

Volgens de politie moeten via hem honderden miljoenen euro’s via honderd bankrekeningen in Rusland, Hong Kong en Zwitserland zijn verplaatst om het te ’legaliseren’.

De geldstromen liepen allemaal via zijn vrouw, die destijds op haar naam de lotto had gewonnen.

De twee vielen door de mand na de arrestatie van een Engelse drugsdealer. Tijdens het onderzoek naar zijn geldstromen, kwam het echtpaar naar boven.

Engelse justitie is nu begonnen miljoenen terug te vorderen op het stel.