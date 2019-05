May's Conservatieven zakken naar vijfde plek

Oppositiepartij Labour daalt 5 procentpunten tot 16 procent. Twee partijen die in de Europese Unie willen blijven, de Liberaal-Democraten en de Groenen, staan op respectievelijk 15 procent en 11 procent.

De wegvallende steun voor de Conservatieven vergroot de druk op May om een datum voor haar vertrek vast te stellen. Conservatieve parlementariërs willen dat May deze week haar vertrekplannen uiteenzet.

,,We zijn verraden, niet alleen door de Conservatieven, Labour heeft hetzelfde gedaan'', verklaart Farage de opmars van zijn pro-brexitpartij. ,,Als de Brexit-partij er over een paar weken als beste uitkomt, moeten we een plaats hebben aan de onderhandelingstafel met de regering om onze strategie vorm te geven.''

Bijna drie jaar nadat het Verenigd Koninkrijk met 52 tegen 48 procent voor het verlaten van de Europese Unie stemde, is er nog steeds geen overeenstemming tussen Britse politici over wanneer, hoe of zelfs of een brexit zou moeten plaatsvinden.

Het Verenigd Koninkrijk zou op 29 maart de Europese Unie verlaten, maar het lukte May niet haar echtscheidingsakkoord door het parlement te loodsen. Ze praat nu met Labour onder leiding van de socialist Jeremy Corbyn in een poging om zijn steun te krijgen.