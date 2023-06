Premium Het beste van De Telegraaf

Paus Franciscus kwakkelt met zijn gezondheid; gaat hij daarom met pensioen, net zoals zijn voorganger?

Door Maarten van Aalderen

Voorafgaand aan zijn ziekenhuisopname maakte Franciscus nog een rondje over het Sint-Pietersplein in zijn pausmobiel. Ⓒ AFP

ROME - De vraag dringt zich steeds meer op of Franciscus nog lang zal aanblijven als paus, nu hij woensdag opnieuw naar het Gemelli-ziekenhuis in Rome is gegaan voor een nieuwe operatie aan zijn buik. Zal de 86-jarige kerkvader het voorbeeld van zijn voorganger paus Benedictus XVI volgen en aftreden om met emeritaat te gaan?