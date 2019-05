Dodental cycloon Fani naar 77

De cycloon trok langs de Indiase oostkust met snelheden tot 205 kilometer per uur. De meeste dodelijke slachtoffers vielen doordat huizen instortten en bomen omwaaiden. In India en Bangladesh zijn in totaal 3 miljoen mensen geëvacueerd.

Fani was de zwaarste cycloon in het gebied in jaren. Het aantal slachtoffers bleef relatief beperkt, dankzij de maatregelen die zijn genomen nadat in 1999 door een cycloon met snelheden tot kilometer per uur meer dan 10.000 mensen om het leven waren gekomen.