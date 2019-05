Piloot vlak voor vertrek opgepakt voor drievoudige moord

Snel na de aanhouding is een foto van de verdachte naar buiten gebracht. Hij heeft daarop zijn pilotenuniform nog aan. Martin vloog voor PSA Airlines, een dochteronderneming van American Airlines. De luchtvaartmaatschappij laat weten dat de piloot geen crimineel verleden heeft waardoor hij niet zou mogen vliegen.

Passagiers melden aan The Washington Post dat de spanning voelbaar was tijdens de aanhouding. „Het leek wel of het personeel door had dat er iets ernstigs aan de hand was”, aldus een reiziger.

De piloot, volgens de autoriteiten Christian Martin, wordt ervan verdacht dat hij in 2015 een echtpaar en hun buurman doodschoot. De man van het echtpaar, die in een eerdere rechtszaak zou hebben getuigd tegen Martin, werd dood gevonden in de kelder van zijn eigen huis. Zijn vrouw en de buurman werden aangetroffen in een uitgebrande auto in een weiland. De onopgeloste moordzaak speelt in Pembroke, een dorp in de staat Kentucky.