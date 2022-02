Gewonde door steekpartij op azc in Den Helder

Het slachtoffer is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis, laat een politiewoordvoerder weten. Er is een verdachte aangehouden. De politie stelt verder onderzoek in.

Ook in Maastricht was het vannacht raak. Tijdens een vechtpartij op de Professor Moserstraat werd rond 00.30 uur iemand neergestoken. Het slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Hoeveel mensen betrokken waren bij de vechtpartij en wat de aanleiding was, is niet duidelijk.