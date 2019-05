Notoire hardrijder (21): 120 km/u op smal weggetje langs kanaal

De man reed 180, waar 80 is toegestaan. Elders jakkerde de man met 130 door de bebouwde kom. Ook reed hij met 121 kilometer per uur over een smal weggetje langs een kanaal.

Zelfs de eigen familie van de man had eerder bij de politie over zijn rijgedrag geklaagd. Tot een ’heterdaadje’ kwam het echter niet, tot maandagochtend.

Laconiek

Na aan de kant te zijn gezet, liet de bestuurder laconiek weten aan dat het volgens hem ’allemaal wel meeviel’. „Het was vroeg en niet druk en hij reed al jaren zo”, aldus een agent.

Het rijbewijs van de man is ingevorderd en hij moet naast de hoge boetes ook op eigen kosten een verkeerscursus van ruim 1100 euro volgen. De officier van justitie zal later beslissen of de man zijn rijbewijs terugkrijgt.