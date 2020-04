Een voorbijganger zag alles gebeuren, zo laat de politie Brummen weten op Facebook. „Een passant bedacht zich geen moment en zette de achtervolging in. Door zijn zeer snelle handelen kon de dader staande worden gehouden.”

De man is overgebracht naar de gevangenis in Doetinchem en wordt daar verhoord. De politiejas is weer terug bij de agenten.