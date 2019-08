’Toch mooi als je hiermee door het dorp rijdt?’

De koetsen in de loods staan strak tegen elkaar aan. Door de grote belangstelling was het een heel karwei om van de ene naar de andere kant te komen. Ⓒ Foto’s Jos Schuurman

Noordwolde - Nog voor de verkoopmiddag gisteren goed en wel was begonnen, was het pronkstuk van de verzameling van zo’n zeventig koetsen al verkocht. De 81-jarige Jan van Dorp uit het Zuid-Hollandse Schipluiden was er als de kippen bij. „We waren hier een uur voor de opening. Eigenlijk heb ik hem voor de opening al gekocht.”