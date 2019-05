’Scoutingleider verdacht van hebben en maken kinderporno’

De zaak is begin dit jaar aan het licht gekomen. Op de beelden zijn volgens 1Limburg geen geslachtsdelen te zien. Toch verdenkt justitie de 37-jarige man ervan de opnames te hebben gemaakt met een kinderpornografisch motief.

Daarnaast meent justitie dat de man kinderporno in zijn bezit had: „Het gaat om twee losse zaken, dus de kinderporno die hij in bezit zou hebben en de filmpjes die hij zou hebben gemaakt”, zegt een woordvoerster van justitie tegen de regionale nieuwssite.

Ouders naar de pers gestapt

De man is direct uit zijn functie als scoutingleider gezet. Omdat justitie niet bekend heeft gemaakt om welke kinderen het gaat, heeft de leiding van de scoutinggroep alle ouders ingelicht.

„Voor zover bekend zijn de beelden van de meisjes niet verspreid en als ze geen weet hebben van het bestaan van de beelden, lopen ze ook geen schade op”, zegt scoutingwoordvoerder Rik Akkermans tegen 1Limburg. „Toch heeft een ouder het nodig gevonden om naar de pers te stappen en nu ligt het op straat. Dat is heel spijtig.”

VOG

In 2011 was er ook al een incident. Sindsdien werkt de groep volgens een streng protocol: ieder staflid moet een VOG (verklaring omtrent gedrag) hebben. Daarnaast wordt het vier-ogen principe toegepast; dat houdt in dat stafleden niet een-op-een met de kinderen mogen zijn.

De verdachte had volgens de woordvoerder van de scoutinggroep een VOG.