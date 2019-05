Internet verdeeld over benen wassen

In 24 uur tijd ging zijn poll viraal, er werden zelfs spin-offs gemaakt en meer dan 800.000 mensen vulden deze belangrijke levensvraag in.

81 procent doet het wel en dus 19 procent niet. En die nee-stemmers hebben daar ook hun redenen voor: volgens hen is het helemaal niet nodig om je benen extra te wassen, omdat shampoo en zeep toch langs je lichaam naar beneden stroomt.

„Ik heb het gevoel dat mijn benen niet vuil worden”, reageert iemand. „Plus, de zeep en shampoo lopen gewoon langs mijn benen naar beneden als ik aan het douchen ben.”

Een ander: Ik was mijn benen niet. Zeep is niet goed voor je huid. Ik was alle delen die een geurtje krijgen en het zeepwater wast de rest wel.”

„Waarom zou je je benen en voeten niet wassen?”, zegt iemand die de ’nee’-stemmers maar viezeriken vindt.

Conor gaat kennelijk voor de miljoen stemmen, want zijn poll is nog minstens twee dagen in te vullen:

De Amerikaan heeft in ieder geval flink geprofiteerd van zijn poll. In slechts enkele uren kreeg hij 6000 volgers op Twitter.

Deze Amerikaan maakt zich in een video wel heel erg boos over de mensen die hun benen niet wassen.