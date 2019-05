Arrestaties in Maleisië voor beramen aanslagen

De Zuidoost-Aziatische natie is zeer alert sinds schutters die banden hebben met terreurorganisatie Islamitische Staat in januari 2016 een reeks aanslagen hebben gepleegd in Jakarta, de hoofdstad van het naburige Indonesië.

De vier verdachten zijn twee Rohingya-moslims uit Myanmar, een Indonesiër en een Maleisiër, zei politiechef Abdul Hamid Bador. Volgens hem waren ze van plan om tijdens de eerste week van de ramadan aanslagen te plegen om een islamitische brandweerman te wreken. Die zou tijdens een ruzie in een hindoetempel in november zijn doodgeslagen.