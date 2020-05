Bamboetekort dwingt dierentuin panda’s weg te sturen

Calgary Zoo vreest dat de aanvoer van bamboe de komende maanden onzeker blijft, te meer omdat er een tweede golf van het coronavirus zou aankomen. De dieren eten dagelijks elk 40 kilo bamboe dat in China rijkelijk voorradig is.

De panda’s Er Shun en Da Mao kwamen in 2013 onder enorme belangstelling vanuit het Chinese Chengdu voor een periode van 10 jaar naar Canada. Er Shun heeft in Canada een tweeling gekregen, de eerste panda’s die in Canada zijn geboren. De tweeling zou al naar China onderweg zijn, aldus de publieke omroep CBC.

Ouwehands Dierenpark deelde deze week beelden van reuzenpanda Wu Wen en haar jong: