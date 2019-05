Wilde achtervolging met bankbiljetten bezaaide auto

De twee mannen, 28 en 41 jaar uit het Franse Straatburg, werden aangehouden na een achtervolging waarbij snelheden tot 210 kilometer per uur werden bereikt. De achtervolging eindigde in een crash, waarna de mannen op de vlucht sloegen. Agenten wisten dat te voorkomen. De auto is in beslag genomen. De herkomst van het geld is nog onduidelijk. De mannen hadden in totaal ook nog ruim zesduizend euro op zak.

