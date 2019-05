Mina Mangal werd vandaag begraven. Ⓒ Foto EPA

AMSTERDAM - Mina Mangal, een bekende Afghaanse televisiepresentatrice en mensenrechtenactiviste is zaterdagochtend in de Afghaanse hoofdstad Kaboel doodgeschoten. Vanaf een motor werd het vuur op haar geopend. Inmiddels laait de discussie over de veiligheid van prominente vrouwen in het land weer op.