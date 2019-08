Man overleden na mishandeling in speeltuin Assen

Ⓒ Persbureau Meter

Assen - Een man is zaterdagmiddag in Assen om het leven gekomen nadat hij was mishandeld. Dat gebeurde in een speeltuintje aan de Iemstukken, een straat in een woonwijk. Vijf omwonenden zijn opgepakt. Volgens de politie waren de vijf op de man afgegaan omdat ze hem verdachten van een zedendelict.