Zandvoort - Nu de Formule 1 definitief naar Zandvoort terug lijkt te keren, is er een enorme run ontstaan op hotels in de omgeving. Wie volgend jaar begin mei in de achtertuin van het circuit wil zitten, is al te laat. Ondertussen zijn de prijzen voor andere hotels en appartementen net buiten het dorp torenhoog.