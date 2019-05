Brand in Schiedams pand naast vuurwerkopslag

Volgens een melding ontstond de brand in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Admiraal Trompstraat in een afzuiginstallatie. In korte tijd kwam veel rook vrij. Inmiddels is de rook sterk afgenomen, maar binnen het gebouw heeft de brand zich wel kunnen uitbreiden. Omliggende panden zijn ontruimd. Niemand is gewond geraakt.

De brandweer, die met groot materieel aanwezig is, verkent de situatie in de vuurwerkopslag. Deze staat los van het gebouw waar de brand is.