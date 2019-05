Ex-voorzitter cor politie krijgt advocaat

De zitting van maandag stond alleen in het teken van het toewijzen van een advocaat. Giltay brak in de voorbereidingen met zijn raadsman, vermoedelijk vanwege de kosten. De rechtbank vond het raadzaam, gezien het omvangrijke dossier, toch een advocaat in de arm te nemen. Nu er een is toegewezen, hoeft de verdachte het grootste deel van de kosten niet zelf te dragen.

Giltay werd december 2017 definitief ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. Hij raakte onder meer in opspraak door dure etentjes en feesten die de ondernemingsraad van de politie onder zijn leiding organiseerde. Ook zou hij duizenden euro’s hebben opgenomen van de zakelijke creditcard die hij van de politie had gekregen. „Het is lariekoek wat in de media gemeld wordt. Ik word kapotgeschreven”, zei Giltay na afloop van de zitting.

Op 9 september wordt de zaak inhoudelijk behandeld in Zwolle.