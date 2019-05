„Wij kunnen Ajax verslaan”

Legioen van de Graafschap. Ⓒ APA

DOETINCHEM - Ook al kan Ajax het kampioenschap nauwelijks nog ontgaan en is De Graafschap verzekerd van deelname aan de nacompetitie, de wedstrijd tussen Superboeren en Godenzonen belooft woensdagavond in Stadion De Vijverberg allesbehalve een saai potje te worden. „Thuis zijn we niet kansloos. Iedereen hier werkt zich het snot voor de ogen”, zegt Graafschap-directeur Hans Martijn Ostendorp.