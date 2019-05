Celstraf voor leraar na seks met leerlinge

In dat kader voerde de man wekelijks gesprekken met het meisje. Via WhatsApp onderhield hij ook buiten school contact met haar. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij op de hoogte was van de persoonlijke problemen en de emotionele kwetsbaarheid van het meisje en desondanks een seksuele relatie met haar aanging. Hij heeft het vertrouwen van de betrokken leerlinge, haar ouders en zijn collega’s op school ernstig beschaamd, oordeelt de rechtbank. Op de telefoon van het meisje had de man een app geïnstalleerd waardoor haar ouders haar niet konden traceren.

De relatie tussen leerkracht en leerling ontstond in maart vorig jaar. De man is door de school ontslagen.