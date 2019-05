Krakers vrijgesproken na geblunder Amsterdam

Het OM eiste twee weken geleden tegen zes krakers een geldboete van 200 euro. Tegen twee anderen vier dagen cel. Maar volgens de rechters ontbreekt in de juridische dossiers informatie om te kunnen toetsen of de aanhoudingen wel volgens de wettelijke regels zijn verricht. Een proces-verbaal waarin de bevindingen van handhavers zouden zijn opgenomen is nooit bij de processtukken gevoegd. “Daarom kan op basis hiervan niet worden geconcludeerd dat een toezichthouder specifiek verdachte heeft bevolen of gevorderd het terrein te verlaten.”

De rechters maken gehakt van de handelwijze van de gemeente op 7 januari, toen het kraakterrein werd ontmanteld door boa’s en wat politieagenten. Volgens de rechters hebben gemeentelijke handhavers geen bevoegdheid om bij een ontruiming te bevelen of te vorderen dat mensen vertrekken. De juiste weg was om met behulp van een deurwaarder de ontruiming aan te kondigen. Als er geen gehoor aan die oproep wordt gegeven, had die de hulp van de politie kunnen inroepen. “In dat geval handelden de ambtenaren van de politie bij de uitvoering van de ontruiming dan ook op basis van een wettelijk voorschrift.”

Het ADM-terrein werd 21 jaar geleden gekraakt. De Raad van State bepaalde vorig jaar al dat de ongeveer 130 krakers weg moesten van het 45 hectare grote terrein. Ze hadden tot eerste kerstdag de tijd om te vertrekken, maar niet iedereen deed dat. Daarop besloot de gemeente het terrein op 7 januari te ontruimen.