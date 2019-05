Met hoogspanning spelende jongere meldt zich

Vermoedelijke locatie is de Oosterweilandweg in Vriezenveen. Een wijkagent spreekt van een ongehoord gevaarlijke situatie waarbij niet alleen de veroorzaker, maar ook de omstanders geëlektrocuteerd hadden kunnen worden. “Ik zit niet te wachten op een dergelijke melding, dus dat iemand door zoiets stoms als het ware ‘gefrituurd’ op het asfalt ligt.”

Netbeheerder TenneT is voornemens aangifte te doen. Het is onbekend of er iets beschadigd is aan de hoogspanningskabel of -mast.