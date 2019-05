Thijs H. woensdag voor rechter-commissaris

De rechter-commissaris beslist dan over de verlenging van H.'s voorarrest met maximaal twee weken. H. wordt verdacht van het doden van twee mensen op de Brunssummerheide op 7 mei en een 56-jarige vrouw in de Scheveningse Bosjes in Den Haag op 4 mei. Hij werd afgelopen woensdag opgepakt in Zuid-Limburg.

Politie en het OM hebben vijftig mensen op de zaak gezet. De onderzoeksteams in Den Haag en Limburg werken nauw met elkaar samen. Ze trekken onder meer alle tips en informatie uit het passantenonderzoek in Den Haag na.

De verdachte zit nog steeds in beperkingen, wat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben. Het OM zegt dat de maatschappelijke impact van de dood van de drie wandelaars groot is en dat er veel vragen leven. Maar op dit moment kunnen die nog niet worden beantwoord.