Eva (17) sinds haar negende gestalkt

Eva, op de rug gefotografeerd, leeft al jaren in een hel door haar stalker. Ⓒ De Telegraaf

ASSEN - Een vrolijk lachende en wat grapjes makende tiener met guitige sproetjes in haar gezicht. Da’s de donkerblonde Eva (17) ten voeten uit. Ze staat midden in het leven en gaat net als leeftijdsgenootjes naar school, feestjes en sport. Maar zij zeult sinds haar negende levensjaar een groot geheim met zich mee, iets wat maar weinigen mogen weten en dat allesoverheersend is: ze heeft een stalker.