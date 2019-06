Start proces spookwoningzaak met agent Donovan A.

Centraal in het onderzoek stond een tip van het Team Criminele Inlichtingen waarin werd gezegd dat broers enorme hoeveelheden cocaïne vanuit Suriname via Antwerpen naar Nederland zouden smokkelen. Nagenoeg alle elf verdachten uit het onderzoek hebben een Surinaamse achtergrond. Een van hen is Donovan A.. die op het hoofdbureau van de politie in Den Haag werkte.

In woningen van de verdachten werden naast de vele miljoenen ook drugs en wapens gevonden. Enkele van de wapens waren eerder gestolen uit een justitieel wapendepot in Zutphen. Tot de verdachten behoren ook de eigenaren van twee vastgoedbedrijven die woningen volgens politie en justitie verhuurden aan huurders, die niet geregistreerd stonden. Volgens justitie deden ze dat om hun criminele activiteiten te verhullen.

De zitting vandaag is een pro forma zitting.