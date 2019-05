Activisten bezetten varkensfokkerij Boxtel

Volgens de woordvoerder van de actiegroep zijn veel dieren er slecht aan toe. ,,Er bevinden zich tientallen gewonde dieren binnen, waarvan vermoed wordt dat ze binnen een of enkele dagen komen te overlijden." Volgens Meat the Victims is deze fokkerij willekeurig voor de actie uitgekozen.

Ongeveer honderd mensen hebben zich binnen verschanst en eenzelfde aantal staat buiten het gebouw. De activisten willen ook de media toegang geven tot het gebouw om ,,de maatschappij te confronteren met het leed" dat volgens hen schuilgaat achter de deuren van de Nederlandse boerderijen.

De politie voert onderhandelingen met de actievoerders en de eigenaar. ,,Alles is erop gericht om afspraken te maken met de dierenactivisten met als doel de bezetting op een rustige manier te stoppen," meldt de politie.

Er zijn geen berichten over geweld of aanhoudingen. De eigenaar van de fokkerij was niet bereikbaar voor commentaar. Er is nog geen aangifte gedaan tegen de actievoerders.