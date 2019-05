GroenLinks draait: ’Leenstelsel werkt nu niet goed’

Vijf jaar geleden schafte het toenmalige kabinet de basisbeurs af. Met steun van GroenLinks kwam er een ‘sociaal leenstelsel’, waardoor studenten geld moeten lenen voor hun studie en levensonderhoud.

GL-Kamerlid Zihni Özdil verraste zijn partij afgelopen weekend met een interview waarin hij zich uitsprak voor afschaffing van het leenstelsel. Hij sprak aanvankelijk voor zijn beurt.

’Veel reacties’

Klaver heeft de eerste dag na de parlementaire meivakantie aangegrepen om alsnog officieel de draai te maken. Het interview heeft volgens hem „veel reacties opgeroepen”. De groene leider stelt dat er geen verdeeldheid is: „Ook ik en de rest van de fractie zien dat het huidige leenstelsel niet goed werkt.”

Wat de oppositiepartij nu precies wil, is nog niet duidelijk. Özdil laat weten dat ze nog nadenken over alternatieven. GroenLinks scoorde bij de laatste verkiezingen goed onder studenten in de universiteitssteden. Het ’plan’ van de groenen komt pas na de Europese stembusgang.