Bezetting varkenshouderij wordt nu beëindigd

Dat zijn de laatste berichten uit Boxtel, waar tientallen activisten van ’Meat the Victims’ de stal ’s middags waren binnengedrongen en daar urenlang bleven zitten. Daarmee bevestigden ze de zorgen van boeren, die recentelijk nog tegenover deze krant waarschuwden dat activisten steeds extremistischer worden, intimideren, en voor een beangstigend werkklimaat zorgen.

Bekijk ook: Stalguerrilla op het platteland

„De burgemeester van Boxtel vindt het onacceptabel dat mensen binnendringen bij onze inwoners en hun bedrijf bezet houden”, zo liet de gemeente om 22.00 uur weten. „In overleg met OM en politie wordt de bezetting nu beëindigd.”

Boeren zijn maandagavond ook een tegenactie gestart. Een aantal van hen blokkeerden met een tractor de toegangsweg. Ook zijn meerdere auto’s vernield; ze werden op hun kant gelegd of ondersteboven in de greppel geduwd.

Naar verluidt zou het om de auto’s van activisten gaan. Dat is nog niet bevestigd. „Ook dit is verschrikkelijk hoor. Waarom? Ik snap de boosheid, maar dit is echt niet nodig mensen”, reageert iemand.

Meerdere auto’s liggen in de greppel. Ⓒ Venema Media

Er was ’s middags en ’s avonds lange tijd sprake van een impasse: de dierenactivisten weigeren weg te gaan, politie en brandweer keken toe. Ook nadat een van de activisten onwel werd, gingen ze niet weg uit de schuur, waar ook de varkens door de activisten in aanraking met ziektes konden komen volgens LTO Nederland.

De politie Oost-Brabant liet rond vier uur vanmiddag weten dat ze bezig zijn met ’onderhandelen’ en meldde later dat ’verschillende scenario’s waarbij de veiligheid van alle betrokkenen voorop staat’ worden overwogen.

CU-bewindsvrouw Schouten komt op voor de gedupeerde boeren: „Dit is een van de bedrijven die ons voorzien in ons dagelijks voedsel. Dat moeten zij kunnen doen zónder continu over hun schouder te hoeven kijken en geïntimideerd te worden. Dit is onacceptabel.”

Deze foto, gemaakt in de stal, stuurde de woordvoerder van Meatthevictims naar De Telegraaf. Ⓒ Meatthevictims

Ook waarnemend burgemeester Fons Naterop van Boxtel geeft de actievoerders een veeg uit de pan, net als stichting Wakker Dier. „Wij keuren deze manier van actievoeren grondig af. Je kan het nog zo erg met elkaar oneens zijn, maar zo onrespectvol met mensen omgaan is daar geen oplossing voor”, aldus een woordvoerder tegen Omroep Brabant.

Zo’n honderd radicale activisten hebben zich binnen het bedrijf verschanst. Ook buiten staan activisten. Ⓒ Sander van Gils

’Belachelijk’

Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland, vindt het ’belachelijk’ dat de Politie Oost-Brabant ’s middags niet harder optreedt tegen de circa tweehonderd dierextremisten die in Boxtel op klaarlichte dag een boerderij zijn binnengevallen en een stal met varkens bezet houden, vertelde hij eerder tegen De Telegraaf.

"En dan gaat de politie ’onderhandelen’? Dat is de wereld op zijn kop!"

„En dan gaat de politie ’onderhandelen’? Dat is de wereld op zijn kop!”, foetert Calon. De land- en tuinbouworganisatie meent dat de actievoerders geen enkele recht hebben om zich ongevraagd de toegang te verschaffen tot boerderijstallen. Bovendien bestaat het risico dat ze allerlei ziekten meeslepen. De politie zou de activisten allang van het erf moeten verwijderen, meent de LTO-voorzitter.

’Beetje idioot’

Dat de internationale dieractivisten uitgerekend in Nederland een stal bezetten noemt Calon bovendien ’een beetje idioot’. Volgens LTO voldoet de Brabantse varkenshouder, net als zijn Nederlandse collega’s, aan de strengste welzijnseisen van heel Europa.

Calon: „Deze boer houdt zich gewoon aan de Nederlandse wetten. Dan kun je toch niet bij zo iemand inbreken? Wat zouden we ervan vinden als activisten hier of daar uit onvrede kantoorgebouwen gaan bezetten?”

"Deze boer houdt zich gewoon aan de Nederlandse wetten. Dan kun je toch niet bij zo iemand inbreken"

Ook in de Tweede Kamer vinden politici de actie van de club ’Meat the Victims’ smakeloos. VVD en CDA maken zich al langer druk over bedreigingen aan het adres van boeren.

De twee regeringspartijen willen een debat. „Volstrekt ontoelaatbaar wat hier gebeurt”, reageert CDA-Kamerlid Jaco Geurts. Zijn collega van de VVD Helma Lodders is woedend: „Dit mogen we niet tolereren. Van hardwerkende veehouders en hun bezittingen blijf je af!”

Gewonde varkens

Woordvoerder Jonathan Loogman stelt dat de bezetters van de organisatie Meat the Victim een persconferentie willen houden in de stal. „Zodat Nederland kan zien welk leed zich hier afspeelt.” Ook stelt Loogman dat er zieke en gewonde varkens zouden zijn aangetroffen die vrijgelaten zouden moeten worden.

„Als er aan onze eisen niet worden voldaan, zullen we hier blijven zitten. Dan zullen er wel arrestaties volgen”, aldus de spreekbuis.

Bekijk ook: Stalguerrilla op het platteland

Bekijk ook: Activist in vizier