Orkaan Maria wint aan kracht

Maria gaat inmiddels gepaard met windsnelheden van maximaal 195 kilometer per uur. De orkaan trekt met een snelheid van ongeveer 17 kilometer per uur naar het westnoordwesten, aldus het NHC, dat waarschuwde voor zware regenval en stormvloeden in sommige gebieden.

Een orkaan in de derde van vijf categorieën geldt als zeer gevaarlijk. Op meerdere eilanden in het gebied zijn al voorzorgsmaatregelen genomen. Zo openden de autoriteiten op Puerto Rico opvangcentra en werden bouwkranen ontmanteld. De Nederlandse autoriteiten stuurden teams met mariniers naar de eilanden Sint-Eustatius en Saba.