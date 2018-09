Column: Speelt De Bank of England een spel?

De Brexit-onderhandelingen tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie zijn een week uitgesteld, maar toch staat het pond volop in de schijnwerpers. De munt schoot vorige week met bijna 3% omhoog ten opzichte van een mandje andere valuta’s, zoals de euro, dollar en yen. Dat is de grootste terreinwinst in meer dan acht jaar. Het is bovendien een opvallende trendomslag. Enkele weken geleden leek het pond na een koersdaling van 25% binnen twee jaar nog hard op weg naar pariteit met de euro.

De rally van het pond wordt veroorzaakt doordat handelaren positie kiezen voor een renteverhoging door de Bank of England (BOE). Vorige week donderdag zei BOE-voorzitter Mark Carney dat de mogelijkheid van een rentezet de afgelopen tijd absoluut is toegenomen. De boodschap kwam extra hard binnen doordat de opmerking van Carney een dag later herhaald werd door BOE-gouverneur Gertjan Vlieghe. Vlieghe staat bekend als een van de grootste voorstanders van een ruim monetair beleid binnen het beslissingscomité. Vlak na het Brexit-referendum was hij de eerste die zich sterk maakte voor een renteverlaging.

Schot door de boeg

Met de flinke stijging van het pond heeft de BOE een voltreffer geplaatst op de valutamarkten. De kans is echter groot dat het de bedoeling was om alleen een schot voor de boeg te geven. Na de recente berichten gaan veel marktpartijen er vanuit dat een renteverhoging bij de volgende bijeenkomst op 2 november onvermijdelijk is. De BOE heeft de afgelopen jaren echter een reputatie opgebouwd van ferme woorden die vervolgens niet worden opgevolgd door stevige daden. Hoewel de bank verschillende keren zinspeelde op een rentezet, is het meer dan tien jaar geleden dat de rente voor het laatst echt werd verhoogd.

Op het eerste gezicht is er nu wel degelijk een goede reden om de rente op te schroeven. De inflatie is gestegen tot bijna 3%; ruim boven de officiële doelstelling van 2%. De bank kijkt behalve naar het inflatieniveau ook naar wat daarachter schuil gaat. De oplopende inflatie is voor het overgrote deel toe te schrijven aan de koersval van het pond sinds het Brexit-referendum. Ondanks de recente opleving kost een pond nu € 1,13, terwijl dat vlak voor de stembusgang meer dan € 1,30 was.

Lonen stijgen niet snel genoeg

Buitenlandse producten en diensten kosten omgerekend naar de Britse munt een stuk meer. Lego heeft de prijzen in Groot-Brittannië bijvoorbeeld al met 5% verhoogd. De loongroei houdt geen pas met dit soort prijsstijgingen. In de eerste helft van het jaar lagen de salarissen gemiddeld 2% hoger dan een jaar eerder. Door een te vroege renteverhoging ontstaat het gevaar dat de economische groei wordt afgeremd op hetzelfde moment dat de koopkracht van veel huishoudens onder druk staat.

Daar komt bij dat de politieke onzekerheid zeer hoog is. De Brexit-onderhandelingen die maandag 25 september van start gaan, kunnen veel invloed hebben op de waarde van het pond. Voorlopig is het dan ook veel te vroeg om mee te liften op de opleving van de Britse munt - net zoals het onverstandig is om te speculeren op een nieuwe terugval. Als de Bank of England bij een schot voor de boeg het pond al flink in de lift zet, laat het zich per slot van rekening raden wat er gebeurt als de bank vroeg of laat daadwerkelijk de rente opschroeft.

Laurens Maartens is valuta-expert bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij ( www.nbwm.nl ). Hij is in 1998 zijn loopbaan begonnen bij de Zwitserse bank UBS. Sindsdien is hij werkzaam geweest bij verschillende partijen in binnen- en buitenland. Hij geeft commentaar op de actuele valuta-ontwikkelingen in kranten, op websites en op de radio. Daarnaast verzorgt hij lezingen en trainingen voor ondernemers op het gebied van valutamanagement. Hij drukt daarbij deelnemers op het hart om vooral te kiezen voor eenvoudige en goedkope valutaproducten. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV.