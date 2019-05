Huldiging Ajax ’s middags vanwege veiligheid

,,Naar verwachting komt er veel publiek op de huldiging af en het plein heeft een beperkte capaciteit'', staat in een verklaring. ,,Uit ervaring weten we dat een huldiging in de avond enorme bezoekersaantallen trekt. De driehoek heeft daarom besloten dat de huldiging, vanwege de openbare orde en de veiligheid van de bezoekers, om 16.00 uur begint. Na jaren staat de driehoek eindelijk weer een huldiging toe op het Museumplein, we doen er alles aan om het evenement feestelijk en ordelijk te laten verlopen.''

Volgens de driehoek verdient Ajax, dat op het punt staat om voor de 34e keer landskampioen te worden, een huldiging midden in de stad. Het Museumplein is dan ,,de mooiste locatie voor de huldiging van het beste voetbalelftal van Nederland''.

Supporters deden onder meer hun beklag op sociale media, nadat zondag bekend werd dat de eventuele huldiging bij het landskampioenschap aankomende donderdagmiddag is. ,,Wij verdienen beter", luidde de kritiek. Door het tijdstip is het niet mogelijk erbij te zijn voor fans die werken, naar school moeten of examens hebben.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor een mogelijke huldiging begonnen. Het terrein gaat vanaf 13.00 uur open voor publiek. De huldiging staat gepland voor 16.00 uur en het programma duurt tot 17.30 uur. Woensdag is de laatste speelronde in de eredivisie.