Boek over het verdriet van de Schilderswijk: ’Die onbeschaafde mensen moesten weg’

Billie Eilish: ’Ik werd blootgesteld aan porno toen ik 11 was’

Zangeres Billie Eilish kwam al jong in aanraking met porno, en daar is de nu 19-jarige Amerikaanse niet blij mee. In een interview voor het radioprogramma The Howard Stern Show vertelt ze dat haar ervaring met porno impact had op haar eerste seksuele ervaringen.