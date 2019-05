Stille tocht voor doden Brunssummerheide

De organisatie verwacht tussen de drie- en vierhonderd mensen. De organisatie wil de tocht rond 19.00 uur vanaf de Schaapskooi op de hei laten vertrekken. Daarover is nog overleg met de omliggende gemeenten. De route zou ook langs de plek gaan, waar de 68-jarige man en de 63-jarige vrouw afgelopen dinsdag werden doodgestoken.

De organisatie wil ook Frans Timmermans uitnodigen. „Omdat zinloos geweld in heel Europa speelt”, aldus een zegsman van de organisatie.

Den Haag

De verdachte van beide moorden is de 27-jarige Thijs H. Hij zou ook een 56-jarige vrouw in de Scheveningse bosjes om het leven hebben gebracht.

Ook voor het slachtoffer dat op 4 mei in de Scheveningse Bosjes in Den Haag werd gevonden, wordt een stille tocht georganiseerd, zo meldt één van de organisatoren maandag aan Omroep West. De 56-jarige Etsuko Endo liet haar twee honden daar uit toen ze werd doodgestoken. Een van haar honden Max, had verlamde achterpoten en liep met een looprekje. Voor veel mensen in de buurt was de Japanse een bekende verschijning. De stille tocht is zaterdag 18 mei. Mensen die willen lopen kunnen om 15.15 uur naar de zandvlakte in de Scheveningse Bosjes komen.