’Op Allahu Akbar-briefje stond naam Gökmen T.’

Dat meldt het AD. Op het briefje, rechts naast de bestuurdersstoel, stond ’Voor mijn moslimvrienden. Allahu Akbar’. Het papier waarop dat stond geschreven, was een afgescheurde brief van het OM, aan T. was gericht.

In de brief schreef het OM dat de verkrachtingszaak waarin T. verdachte was, in de zomer van 2019 zal plaatsvinden bij de rechtbank Utrecht. In die zaak verdenkt justitie T. ervan in 2017 zijn vriendin te hebben verkracht.

Nadat rechercheurs die de vluchtauto inspecteerden na de aanslag in Utrecht de naam van T. hadden gezien op het briefje, zochten ze het dossier van T. op. De foto die in het interne systeem stond, paste bij de ’tramfoto’ die door de politie was verspreid. Zo werd razendsnel het vizier vol op T. gericht. Hij zou zich even later door internetbankieren hebben verraden, zo bracht De Telegraaf eerder naar buiten.

Bekijk ook: Internetbankieren nekt tramschutter Utrecht

T. wordt ervan verdacht op 18 maart vier mensen te hebben doodgeschoten in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Twee anderen raakten gewond. Door de tekst op de brief houdt justitie nog steeds ernstig rekening met een terroristisch motief.