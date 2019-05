Tussenpaus als opvolger Buma

Officieel is er niets aan de hand, maar achter de schermen is het CDA volop aan het nadenken over een wisseling van de wacht. Sybrand van Haersma Buma is getipt voor het burgemeesterschap van Leeuwarden. Of hij het wordt, moet 16 mei duidelijk worden, wanneer de gemeenteraad van de Friese hoofdstad een kandidaat selecteert. Men verwacht slechts een korte vergadering nodig te hebben. Zelfs al wordt Buma het niet, dan is het spel rond zijn opvolging alsnog op de wagen. Er is in Den Haag geen CDA’er meer te vinden die verwacht dat Buma nogmaals lijsttrekker wordt.