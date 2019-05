Utrecht - Hij ’danst een tango op het leven met kanker’. Dat staat in de biografie van zijn Twitteraccount. Ex-wethouder Hans Nijhof (60) uit Amerongen is ongeneeslijk ziek en deelt zijn ervaringen openhartig op Twitter. Dat wordt gewaardeerd. Sterker nog: vandaag is #goedemorgenhans trending topic op het sociale medium.