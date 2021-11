Deel Nederlanders in quarantaine op Sardinië zaterdag naar huis

De overige circa vijftien reizigers moeten nog tot volgende week in quarantaine blijven omdat zij later positief testten dan de rest van de groep. Toch kan een deel van deze vijftien mogelijk zaterdag ook naar huis. Deze mensen krijgen deze week een PCR-test. Bij een negatieve uitslag mogen zij zaterdag ook een zelftest doen. Als ook die test negatief is, mogen ze ook weg.

Opluchting

De ongeveer 35 toeristen namen deel aan een busreis naar de eilanden Sardinië en Corsica. Nadat ze besmet raakten met het coronavirus plaatsten de lokale autoriteiten hen in quarantaine in een hotel in de stad Oristano. De reis begon op 18 oktober en had twaalf dagen moeten duren. In eerste instantie bestond de groep uit 44 mensen, maar een deel mocht al naar huis omdat ze negatief waren getest.

De reizigers hadden lange tijd geen duidelijkheid over de situatie en hoelang ze vast zouden zitten, zegt Van der Pluijm. Daarom is het voor hen een opluchting dat ze nu meer weten. „Iedere dag dat we langer blijven, is een zielige dag”, aldus Van der Pluijm.